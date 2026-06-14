Stage de poterie de 6h à l’Atelier Pascal Durot Montrevault-sur-Èvre
Stage de poterie de 6h à l’Atelier Pascal Durot Montrevault-sur-Èvre dimanche 14 juin 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Stage de poterie de 6h à l’Atelier Pascal Durot
509 La Martinerie Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03
Stage de poterie 6h
Découvrez le plaisir de travailler l’argile dans un atelier de potier céramiste expérimenté.
Pascal vous guidera lors des différentes étapes de fabrication préparation de l’argile, tournage, modelage, travail à la plaque… selon vos envies.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous réaliserez des créations uniques vous ressemblant.
Les stages sont adaptés à tous les niveaux.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, ces ateliers sont faits pour vous !
Vous garderez 4 de vos créations et Pascal se chargera de la cuisson à 980°.
Vous pourrez les récupérer environ 3 semaines plus tard. .
509 La Martinerie Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 57 66 23 pascalcerami@gmail.com
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English :
Pottery workshop 6h
L’événement Stage de poterie de 6h à l’Atelier Pascal Durot Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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