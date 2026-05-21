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Stage de poterie jeunesse modelage Terre d’Aur Saint-Rémy

Stage de poterie jeunesse modelage Terre d’Aur Saint-Rémy

Stage de poterie jeunesse modelage Terre d’Aur Saint-Rémy lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Terre d'Aur

Adresse : 854 Rte Jules Ferry

Ville : 24700 Saint-Rémy

Département : Dordogne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Saint-Rémy

Stage de poterie jeunesse modelage

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:00:00
fin : 2026-07-10 15:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Stage modelage Lun à vend 13h-15h. Pour enfants. Sur réservation.
Poterie Terre d’Aur 07 87 27 52 76 https://terredaur.com/   .

Terre d’Aur 854 Rte Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76 

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English : Stage de poterie jeunesse modelage

L’événement Stage de poterie jeunesse modelage Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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