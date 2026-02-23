Stage de sculpture d’après modèle vivant Rouen

Stage de sculpture d’après modèle vivant

39 Rue du Bac Rouen Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Stage proposé par l’Atelier de sculpture Djef-Art et animé par M-DAN

De tous les médiums artistiques, la terre est des plus ludiques, néanmoins le modelage nécessite un minimum de savoir-faire et de méthodologie. Pour cela M-Dan vous accompagne dans la mise en œuvre de votre travail en terre d’après modèle et vous transmet au fur et à mesure les clés techniques pour développer votre pratique du modelage, le champ des possibles qu’offre la terre est infini et accessible à tous !

Horaires et lieu de stage

5 heures de cours de 10h00 à 12h30 et de 14h à 16h30.

Atelier d’Artistes, 39 rue du bac 76000 Rouen

Tarif du stage

Stage (5h de cours, terre, outils et cuisson comprise) 100€

Modèle “au cornet” prévoir 15 à 20€ en espèces par personnes.

Matériel et Cuisson

La terre et le matériel sont fournis. Prévoir un tablier ou une blouse.

Après évidage de votre sculpture a la fin du stage, vous avez la possibilité de la cuire sur place. Notez que le temps de séchage naturel varie selon la taille de votre volume (2 à 4 mois). Après la cuisson vous serez prévenu par SMS ou mail de leur disponibilité pour pouvoir

venir les récupérer. .

39 Rue du Bac Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 70 80 22

