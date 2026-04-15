Stage de Shiatsu, Le 37, Nantes
Stage de Shiatsu, Le 37, Nantes samedi 6 juin 2026.
Stage de Shiatsu Samedi 6 juin, 14h00 Le 37 Loire-Atlantique
35 € (45 € non-adhérents A.I.T.)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
L’art du Shiatsu est de placer correctement ses mains et presser de manière juste pour prendre soin.
Apprendre à être à l’écoute de soi et de l’autre.
Connaitre les fondamentaux de cette pratique.
Savoir donner les bases du shiatsu en posture dorsale.
Programme du stage :
> apprendre les bases du shiatsu dorsal
• automassages « Do In »
• méthodes de pression & enchainement
• le principe « Kyo / Jitsu »
Organisation du stage par l’association Yuan Source.
Ce stage est accessible à tous et toutes
Le 37 37 rue de Coulmiers, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « yuansourcecontact@gmail.com »}]
Découvrez le Shiatsu, un art énergétique japonais qui prône le bien être par le toucher. stage shiatsu
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