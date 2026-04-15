Stage de Shiatsu, Le 37, Nantes

Stage de Shiatsu Samedi 6 juin, 14h00 Le 37 Loire-Atlantique

35 € (45 € non-adhérents A.I.T.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

L’art du Shiatsu est de placer correctement ses mains et presser de manière juste pour prendre soin.

Apprendre à être à l’écoute de soi et de l’autre.

Connaitre les fondamentaux de cette pratique.

Savoir donner les bases du shiatsu en posture dorsale.

Programme du stage :

> apprendre les bases du shiatsu dorsal

• automassages « Do In »

• méthodes de pression & enchainement

• le principe « Kyo / Jitsu »

Organisation du stage par l’association Yuan Source.

Ce stage est accessible à tous et toutes

Le 37 37 rue de Coulmiers, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « yuansourcecontact@gmail.com »}]

Découvrez le Shiatsu, un art énergétique japonais qui prône le bien être par le toucher. stage shiatsu