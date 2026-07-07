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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Stage de skateboard Plougastel-Daoulas

mardi 7 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
85 Route Santik Beneat
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Stage de skateboard

85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04

Le P.L.O Skate Club propose des stages de skateboard de l’initiation au perfectionnement sur les vacances d’été 2026.

1ère semaine mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 juillet 2026

2e semaine mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet 2026

3e semaine mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 août 2026

De 14H à 16H, au Skatepark de Plougastel.
Stage de skateboard de l’initiation au perfectionnement

Tarif 20 € Inscriptions à la demie journée
Pour s’inscrire au stage il faut être adhérent au PLO Skate Club (Adhésion saison 25-26 10 €)

Type de règlements acceptés Espèces, Chèques, CB, Chèques Vacances / Chèques sport   .

85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Stage de skateboard Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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