Stage de skateboard Plougastel-Daoulas
mardi 7 juillet 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Stage de skateboard
85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04
Le P.L.O Skate Club propose des stages de skateboard de l’initiation au perfectionnement sur les vacances d’été 2026.
1ère semaine mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 juillet 2026
2e semaine mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet 2026
3e semaine mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 août 2026
De 14H à 16H, au Skatepark de Plougastel.
Stage de skateboard de l’initiation au perfectionnement
Tarif 20 € Inscriptions à la demie journée
Pour s’inscrire au stage il faut être adhérent au PLO Skate Club (Adhésion saison 25-26 10 €)
Type de règlements acceptés Espèces, Chèques, CB, Chèques Vacances / Chèques sport .
85 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Stage de skateboard Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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