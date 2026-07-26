Stage de théâtre pour ados Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris
lundi 27 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Grange aux Belles · Paris
Informations pratiques
La Compagnie Les Hyménoptères et N’gambart, en partenariat avec le Centre Paris Anim’ La Grange aux Belles, proposent un stage de théâtre gratuit destiné aux adolescent·e·s de 11 à 18 ans.
Pendant cinq après-midis, les participant·e·s seront invité·e·s à explorer, à travers le jeu théâtral, l’improvisation et l’écriture collective, les sujets qui les touchent directement : leurs émotions, leurs colères, leurs préoccupations, leurs rêves et leur regard sur le monde.
Ce stage est conçu comme un espace d’expression, de rencontre et de création où chacun·e pourra développer sa confiance, son imagination, sa prise de parole et son écoute des autres. Ensemble, les participant·e·s construiront des scènes originales à partir de leurs idées et de leurs expériences.
Ouvert à tous·tes les adolescent·e·s, débutant·e·s ou déjà initié·e·s à la pratique théâtrale.
Un stage de théâtre gratuit en juillet pour créer, jouer et prendre la parole entre adolescent·e·s au CRL10 Grange aux Belles. Du 27 au 31 juillet 2026, de 14h à 17h dans le 10e.
Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
gratuit
cieleshymenopteres@gmail.com
01 42 03 40 78
06 68 08 94 33
Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T14:00:00+02:00_2026-07-27T17:00:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T17:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris
https://sites.google.com/view/compagnieleshymenopteres cieleshymenopteres@gmail.com
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