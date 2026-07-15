Stage de tournage avec Gaëlle Caublot Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Stage de tournage avec Gaëlle Caublot

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 105 – 105 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Initiez-vous ou perfectionnez-vous au tournage de la céramique lors d’un stage animé par la potière Gaëlle Caublot. Les stages se déroulent tout au long du mois d’août, au choix les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis.

En début de semaine, vous apprendrez les gestes essentiels du tournage et réaliserez vos propres pièces en grès. Celles-ci seront ensuite mises à sécher et biscuitées (première cuisson sans émaillage). En fin de semaine, vous retrouverez vos créations pour les tournasser, les finaliser et découvrir les différentes étapes qui donnent naissance à une pièce en céramique. Le matériel, la terre et les cuissons sont entièrement compris dans le stage. Une belle occasion de découvrir le travail du potier, de développer votre créativité et de repartir avec des pièces façonnées de vos propres mains. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

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English : Stage de tournage avec Gaëlle Caublot

L’événement Stage de tournage avec Gaëlle Caublot Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus