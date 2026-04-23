Ispagnac

STAGE DE VANNERIE FABRICATION D’UNE MANNE À PATATES RONDES

Ispagnac Lozère

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de le cadre du Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, découvrez la vannerie avec Serge Mazaud ! Fabrication d’une manne à patates ronde.

Sur inscription. Réservé aux non débutants.

Le matériel est fourni. Prévoyez un pique-nique.

Dans le cadre de le cadre du Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, découvrez la vannerie avec Serge Mazaud ! Fabrication d’une manne à patates ronde (fond de 30cm de diamètre, hauteur 40cm, clôture en crocane ou brin suivi ou possibilité de variations. Sur inscription.

Réservé aux non débutants.

Le matériel est fourni. Prévoyez un pique-nique. .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 32 39 45 61

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English :

As part of the Marché des vanniers et potiers d’Ispagnac, discover basketry with Serge Mazaud! Creation of a round potato manne.

Registration required. For non-beginners only.

Materials provided. Please bring a picnic.

L’événement STAGE DE VANNERIE FABRICATION D’UNE MANNE À PATATES RONDES Ispagnac a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes