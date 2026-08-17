Stage de violon/flûte, d’accordéon et musique d’ensemble Ligueil
samedi 16 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Stage de violon/flûte, d’accordéon et musique d’ensemble
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : 37 – 37 – EUR
37
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 10:30:00
fin : 2027-01-16 18:00:00
Date(s) :
2027-01-16
Les stages proposent une approche approfondie du répertoire anglais des contredanses de l’époque de Playford à nos jours en passant par l’époque de Jane Austen. Le travail porte sur le phrasé, l’articulation, le rythme, et l’interprétation en lien avec la danse, sous la conduite d’intervenants.
37 .
Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
The workshops offer an in-depth exploration of the English contra-dance repertoire, from the Playford era through the Jane Austen era to the present day. The workshops focus on phrasing, articulation, rhythm, and interpretation in relation to dance, led by instructors.
L’événement Stage de violon/flûte, d’accordéon et musique d’ensemble Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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