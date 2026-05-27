Béziers

STAGE D’ÉCRITURE CRÉATIVE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Depuis 2024, Sylvie Marletta anime des ateliers d’écriture au sein des Ostals. Que vous soyez débutant ou habitué des mots, ces sessions sont conçues pour explorer votre créativité dans le cadre inspirant de nos maisons.

Depuis 2024, Sylvie Marletta anime des ateliers d’écriture au sein des Ostals. Que vous soyez débutant ou habitué des mots, ces sessions sont conçues pour explorer votre créativité dans le cadre inspirant de nos maisons. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Since 2024, Sylvie Marletta has been running writing workshops at Les Ostals. Whether you’re a beginner or a seasoned wordsmith, these sessions are designed to explore your creativity in the inspiring setting of our homes.

L’événement STAGE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34