STAGE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Béziers
STAGE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Béziers samedi 6 juin 2026.
Béziers
STAGE D’ÉCRITURE CRÉATIVE
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Depuis 2024, Sylvie Marletta anime des ateliers d’écriture au sein des Ostals. Que vous soyez débutant ou habitué des mots, ces sessions sont conçues pour explorer votre créativité dans le cadre inspirant de nos maisons.
Depuis 2024, Sylvie Marletta anime des ateliers d’écriture au sein des Ostals. Que vous soyez débutant ou habitué des mots, ces sessions sont conçues pour explorer votre créativité dans le cadre inspirant de nos maisons. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Since 2024, Sylvie Marletta has been running writing workshops at Les Ostals. Whether you’re a beginner or a seasoned wordsmith, these sessions are designed to explore your creativity in the inspiring setting of our homes.
L’événement STAGE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CineÒc – Une langue en plus, CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers, Béziers 27 mai 2026
- PAULE TIFFY, UNE PASSION ASIATIQUE Béziers 28 mai 2026
- THE WINE BOOKCLUB RÉCITS DE VOYAGES Béziers 28 mai 2026
- SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC Béziers 29 mai 2026
- LÉVITATION CIE AU-DÉLÀ DU BLEU Béziers 29 mai 2026