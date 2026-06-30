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Stage d’écriture créative Paris 14e Paris

lundi 6 juillet 2026 · Paris 14e · Paris

Stage d’écriture créative Paris 14e Paris

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Paris 14e
Adresse
12, rue Pierre Castagnou
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif : 135€</p>

Les photographies de Lee Miller et de Gabriel Münter nous racontent de multiples histoires. Expérimentez trois manières d’écrire dans des genres variés à partir de photographies d’artistes.

Trois façons d’écrire en photos, stage d’écriture créative à Paris 14e.
Du lundi 06 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 10h00 à 13h00
payant

Tarif : 135€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T13:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T13:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00

Paris 14e 12, rue Pierre Castagnou  75014 Paris
https://carnetsdupassage.fr/events/categorie/atelier-ponctuel/ contact@carnetsdupassage.fr https://www.facebook.com/Carnetsdupassage https://www.facebook.com/Carnetsdupassage


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