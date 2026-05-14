Stage d’écriture de récit familial Vichy
Stage d’écriture de récit familial Vichy dimanche 7 juin 2026.
Vichy
Stage d’écriture de récit familial
20 rue de Touraine Vichy Allier
Tarif : 50 – 50 – 175 EUR
50€ le stage 175€ les 4 (à régler en une fois lors du premier stage)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-28 2026-07-12 2026-08-30
Un atelier pour vous lancer dans l’écriture de votre récit familial avec une approche créative.
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20 rue de Touraine Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10 liberersesecrits@gmail.com
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English :
A workshop to get you started on writing your family story with a creative approach.
L’événement Stage d’écriture de récit familial Vichy a été mis à jour le 2026-05-11 par Vichy Destinations
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