Stage d’équitation de Pâques Saint-Pierre-sur-Dropt

Stage d’équitation de Pâques

683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-06

Le matin: préparation à l’obstacle avec travail sur le plat, dressage gymnastique

Après-midi: Travail sur le parcours d’obstacle (minimum requis galop 4)

3 jours obligatoire de préparation pour l’examen galop 1-2, passage de l’examen vendredi après-midi .

683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 05 04 lesecuriesdudropt001@gmail.com

