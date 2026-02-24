Stage d’équitation de Pâques Saint-Pierre-sur-Dropt
Stage d’équitation de Pâques
683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-17
2026-04-06
Le matin: préparation à l’obstacle avec travail sur le plat, dressage gymnastique
Après-midi: Travail sur le parcours d’obstacle (minimum requis galop 4)
3 jours obligatoire de préparation pour l’examen galop 1-2, passage de l’examen vendredi après-midi .
683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 05 04 lesecuriesdudropt001@gmail.com
