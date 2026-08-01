AGENDA · Varzy
Stage d’été Céramique & Terres mêlées Atelier galerie Varzy
vendredi 21 août 2026 · Atelier galerie · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Stage d’été Céramique & Terres mêlées
Atelier galerie 15 Rue Delangle Varzy Nièvre
Tarif : 300 – 300 – 300 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Stage de céramique avec Clément Petibon .
Atelier galerie 15 Rue Delangle Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 86 56 43 cl.petibon@gmail.com
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English : Stage d’été Céramique & Terres mêlées
L’événement Stage d’été Céramique & Terres mêlées Varzy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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