Stage d’été Céramique & Terres mêlées Atelier galerie Varzy

Informations pratiques

Varzy

Stage d’été Céramique & Terres mêlées

Atelier galerie 15 Rue Delangle Varzy Nièvre

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Stage de céramique avec Clément Petibon .

Atelier galerie 15 Rue Delangle Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 86 56 43 cl.petibon@gmail.com

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English : Stage d’été Céramique & Terres mêlées

L’événement Stage d’été Céramique & Terres mêlées Varzy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Clamecy Haut Nivernais