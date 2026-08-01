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Stage d’été Céramique & Terres mêlées Atelier galerie Varzy

vendredi 21 août 2026 · Atelier galerie · Varzy

Stage d’été Céramique & Terres mêlées Atelier galerie Varzy

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier galerie
Adresse
15 Rue Delangle
Ville
58210 Varzy
Département
Nièvre
Tarif
300 300 300 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varzy

Stage d’été Céramique & Terres mêlées

Atelier galerie 15 Rue Delangle Varzy Nièvre

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Stage de céramique avec Clément Petibon   .

Atelier galerie 15 Rue Delangle Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 86 56 43  cl.petibon@gmail.com

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English : Stage d’été Céramique & Terres mêlées

L’événement Stage d’été Céramique & Terres mêlées Varzy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Clamecy Haut Nivernais

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