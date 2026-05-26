Stage d’été de Tennis Rue de Salvert Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Stage d’été de Tennis

Rue de Salvert Courts de Tennis Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-08-03

Vous cherchez une activité sportive et ludique pour vos enfants cet été ? Les inscriptions pour nos stages de tennis sont ouvertes !

3 sessions au choix (1h par jour)

.

Rue de Salvert Courts de Tennis Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a fun, sporting activity for your children this summer? Registration for our tennis camps is now open!

3 sessions to choose from (1 hour per day)

L’événement Stage d’été de Tennis Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme