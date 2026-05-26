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Stage d’été de Tennis Rue de Salvert Ainay-le-Château

Stage d’été de Tennis Rue de Salvert Ainay-le-Château lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Rue de Salvert

Adresse : Courts de Tennis

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Ainay-le-Château

Stage d’été de Tennis

Rue de Salvert Courts de Tennis Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-08-03

Vous cherchez une activité sportive et ludique pour vos enfants cet été ? Les inscriptions pour nos stages de tennis sont ouvertes !
3 sessions au choix (1h par jour)
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Rue de Salvert Courts de Tennis Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20 

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English :

Looking for a fun, sporting activity for your children this summer? Registration for our tennis camps is now open!
3 sessions to choose from (1 hour per day)

L’événement Stage d’été de Tennis Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme

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