Stage d’été de Tennis Rue de Salvert Ainay-le-Château
Stage d’été de Tennis Rue de Salvert Ainay-le-Château lundi 6 juillet 2026.
Ainay-le-Château
Stage d’été de Tennis
Rue de Salvert Courts de Tennis Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-08-03
Vous cherchez une activité sportive et ludique pour vos enfants cet été ? Les inscriptions pour nos stages de tennis sont ouvertes !
3 sessions au choix (1h par jour)
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Rue de Salvert Courts de Tennis Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20
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English :
Looking for a fun, sporting activity for your children this summer? Registration for our tennis camps is now open!
3 sessions to choose from (1 hour per day)
L’événement Stage d’été de Tennis Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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