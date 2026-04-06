Stage d’été, Les Écuries du Dropt, Saint-Pierre-sur-Dropt

lundi 6 juillet 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Stage d’été 6 juillet – 28 août Les Écuries du Dropt Lot-et-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

STAGES D’ÉQUITATION ETE 2026

Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesecuriesdudropt.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lesecuriesdudropt001@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 17 79 05 04 »}]

STAGES D’ÉQUITATION ETE équitation poney

Les Ecuries du Dropt