Stage d’été, Les Écuries du Dropt, Saint-Pierre-sur-Dropt
lundi 6 juillet 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt
Informations pratiques
Stage d’été 6 juillet – 28 août Les Écuries du Dropt Lot-et-Garonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
STAGES D’ÉQUITATION ETE 2026
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STAGES D’ÉQUITATION ETE équitation poney
Les Ecuries du Dropt
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