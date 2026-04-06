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Stage d’été, Les Écuries du Dropt, Saint-Pierre-sur-Dropt

lundi 6 juillet 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt

Stage d’été, Les Écuries du Dropt, Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Les Écuries du Dropt
Adresse
683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
Ville
47120 Saint-Pierre-sur-Dropt
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Sur inscription

Stage d’été 6 juillet – 28 août Les Écuries du Dropt Lot-et-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

STAGES D’ÉQUITATION ETE 2026

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STAGES D’ÉQUITATION ETE équitation poney

Les Ecuries du Dropt

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