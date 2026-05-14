Sète

STAGE D’IMPROVISATION AU PIANO

Sète Hérault

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Ce stage s’adresse à tout public désireux de s’initier à l’improvisation au piano dans différents styles jazz, chanson, blues..Il a lieu durant cinq jours à raison de 1h30 par jour, de 17h à 18h30 .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40

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English :

L’événement STAGE D’IMPROVISATION AU PIANO Sète a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE