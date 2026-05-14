STAGE D’IMPROVISATION AU PIANO Sète
STAGE D’IMPROVISATION AU PIANO Sète lundi 6 juillet 2026.
Sète
STAGE D’IMPROVISATION AU PIANO
Sète Hérault
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Ce stage s’adresse à tout public désireux de s’initier à l’improvisation au piano dans différents styles jazz, chanson, blues..Il a lieu durant cinq jours à raison de 1h30 par jour, de 17h à 18h30 .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement STAGE D’IMPROVISATION AU PIANO Sète a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- SPECTACLE YOU’RE MY SISTER, SŒUR Sète 19 mai 2026
- CONFERENCE HISTOIRE DE LA MUSIQUE LES SUCCÈS DE LA CHANSON ITALIENNE EN FRANCE Sète 21 mai 2026
- THÉÂTRE LE DROIT DE VOTE DES FEMMES Sète 21 mai 2026
- KARAOKÉ LIVE Sète 22 mai 2026
- SPECTACLE NAÏADE Sète 22 mai 2026