STAGE ECRITURE FANTASTIQUE Ateliers SAINT-BLAISE Paris

Informations pratiques

Objectif général du stage

Repartir des 5 jours de stage avec plusieurs textes fantastiques écrits, des amorces de récits qui pourront se poursuivre après le stage, et/ou l’idée d’un projet long.

Objectifs plus précis

Découvrir comment fonctionne la composition d’un texte fantastique : travailler l’imaginaire, l’étrangeté, le bizarre dans un récit.

Travailler la concision et la précision du vocabulaire.

Travailler la structure d’un texte, son rythme, sa musique.

Écrire à partir de supports variés : textes d’appui d’auteur-ice-s, poèmes, illustrations, photos.

Découvrir l’univers de plusieurs auteur-rice-s contemporains, redécouvrir les classiques du genre.

Creuser des personnages à travers leur langage, gestuelle, déplacement.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Lecture de textes, d’auteur-rices classiques (Julio Cortazar, Dino Buzzati, Théophile Gautier…) ou contemporains (Neil Gaiman…) qui serviront d’appui aux propositions d’écriture.

Alternance de propositions d’écriture techniques et thématiques permettant de travailler le langage, la structure et d’écrire plusieurs textes jeunesse.

Retours de l’animatrice et du groupe après lecture des textes à voix haute.

Cadre garantissant la bienveillance, l’écoute et les échanges entre les participants.

Vous avez un projet d’écriture fantastique en cours, un personnage, une situation qui vous trotte dans la tête depuis un moment et vous avez envie de lui créer une histoire ? Ou simplement l’envie de découvrir les codes d’écriture de ce genre ?



Venez pendant 5 jours découvrir ou approfondir les codes de l’écriture fantastique.

Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers SAINT-BLAISE 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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