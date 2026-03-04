Stage enfants/ados – Plan par plan, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille
Tarif Stage : de 0 à 171€ selon commune + droits d’incription de 20€ (participation calculée en fonction du Quotient Familial)
Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T14:00:00+02:00 – 2026-04-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Stage pour les 8-12 ans, dirigé par Vincent Herlemont.
Du 13 au 17 avril 2026 – de 14h à 17h.
Construction d’un paysage. Comprendre quelques notions en peinture : composition, perspective, arrière plan et réalisation d’un bas-relief.
Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille
Centre d'Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France
Expérimenter et comprendre des notions de dessin et peinture (composition, plan/arrière-plan, bas-relief)
CAPV