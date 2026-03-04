Stage enfants/ados – Plan par plan, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Stage enfants/ados – Plan par plan 13 – 17 avril Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Tarif Stage : de 0 à 171€ selon commune + droits d’incription de 20€ (participation calculée en fonction du Quotient Familial)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T14:00:00+02:00 – 2026-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Stage pour les 8-12 ans, dirigé par Vincent Herlemont.

Du 13 au 17 avril 2026 – de 14h à 17h.

Construction d’un paysage. Comprendre quelques notions en peinture : composition, perspective, arrière plan et réalisation d’un bas-relief.

Tarif Stage : de 0 à 171€ selon commune + droits d’incription de 20€ (participation calculée en fonction du Quotient Familial)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]

Expérimenter et comprendre des notions de dessin et peinture (composition, plan/arrière-plan, bas-relief)

CAPV