Informations pratiques

Épernay

Stage et concerts d’orgue

Eglise Notre-Dame Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09

Tout public

Stage d’improvisation Orgue en Champagne et concerts de Baptiste-Florian MARlE-OUVRARD, titulaire des Grandes Orgues de St-Eustache à Paris. .

Eglise Notre-Dame Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Stage et concerts d’orgue

L’événement Stage et concerts d’orgue Épernay a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne