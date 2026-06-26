AGENDA · Épernay
Stage et concerts d’orgue Épernay
lundi 6 juillet 2026 · Épernay
Informations pratiques
Épernay
Stage et concerts d’orgue
Eglise Notre-Dame Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09
Tout public
Stage d’improvisation Orgue en Champagne et concerts de Baptiste-Florian MARlE-OUVRARD, titulaire des Grandes Orgues de St-Eustache à Paris. .
Eglise Notre-Dame Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Stage et concerts d’orgue
L’événement Stage et concerts d’orgue Épernay a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne
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