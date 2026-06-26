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AGENDA · Épernay

Stage et concerts d’orgue Épernay

lundi 6 juillet 2026 · Épernay

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Stage et concerts d’orgue

Eglise Notre-Dame Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09

Tout public
Stage d’improvisation Orgue en Champagne et concerts de Baptiste-Florian MARlE-OUVRARD, titulaire des Grandes Orgues de St-Eustache à Paris.   .

Eglise Notre-Dame Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Stage et concerts d’orgue

L’événement Stage et concerts d’orgue Épernay a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne

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