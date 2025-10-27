Stage été Canoë Kayak pour enfants Société Nautique de Besançon Besançon
Stage été Canoë Kayak pour enfants Société Nautique de Besançon Besançon lundi 6 juillet 2026.
Besançon
Stage été Canoë Kayak pour enfants
Société Nautique de Besançon 18 avenue de Chardonnet Besançon Doubs
Tarif : 117 – 117 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03
Découverte des différents types d’embarcations.
Les stages commencent le lundi 6 juillet jusqu’au vendredi 28 août. Ce sont des stages à la semaine (du lundi au jeudi de 14 h à 17 h et le vendredi de 10 h à 16 h avec repas tiré du sac).
Ouverts aux enfants de 8 à 16 ans pour s’initier aux sports de pagaie de manière ludique et apprendre les rudiments pour savoir naviguer en toute sécurité.
Remise d’un diplôme en fin de stage ! .
Société Nautique de Besançon 18 avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 89 46 canoekayak.snb@wanadoo.fr
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English : Stage été Canoë Kayak pour enfants
L’événement Stage été Canoë Kayak pour enfants Besançon a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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