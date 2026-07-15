Stage été Base Nautique Fenestrier Romans-sur-Isère
lundi 24 août 2026 · Base Nautique Fenestrier · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Stage été
Base Nautique Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 100 – 100 – EUR
adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-24
L’Aviron Romanais Péageois propose
– un stage enfant (9-14ans) du 6 au 10/07/2026 et du 24 au 28/08/2026 de 9h à 17h (175€/semaine)
– un stage adulte du 6 au 10/07/2026 et du 24 au 28/08/2026 de 18h à 20h (100€/semaine)
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Base Nautique Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 15 99 62 coach@avironrp.fr
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English :
The Aviron Romanais P%E9ageois offers:
– a children’s camp (ages 9–14) from July 6–10, 2026, and August 24–28, 2026, from 9 a.m. to 5 p.m. (€175/week)
– an adult camp from July 6–10, 2026, and August 24–28, 2026, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. (€100/week)
L’événement Stage été Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme
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