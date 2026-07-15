Stage été Base Nautique Fenestrier Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Stage été

Base Nautique Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 100 – 100 – EUR

adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-24

L’Aviron Romanais Péageois propose

– un stage enfant (9-14ans) du 6 au 10/07/2026 et du 24 au 28/08/2026 de 9h à 17h (175€/semaine)

– un stage adulte du 6 au 10/07/2026 et du 24 au 28/08/2026 de 18h à 20h (100€/semaine)

.

Base Nautique Fenestrier 11 rue Paul Joud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 15 99 62 coach@avironrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aviron Romanais P%E9ageois offers:

– a children’s camp (ages 9–14) from July 6–10, 2026, and August 24–28, 2026, from 9 a.m. to 5 p.m. (€175/week)

– an adult camp from July 6–10, 2026, and August 24–28, 2026, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. (€100/week)

L’événement Stage été Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme