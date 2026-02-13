Stage étoile 3, École municipale d’Astronomie, Alès

Stage étoile 3 Samedi 12 septembre, 13h00 École municipale d’Astronomie Gard

145€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Vous avez un instrument, vous savez l’utiliser et vous voulez maintenant garder des traces de vos observations. La 3e étoile vous permet de découvrir, de tester et de s’initier à la pratique de quelques techniques d’acquisition : dessin, imagerie webcam et photographie numérique sont au programme.

Installation d’une webcam au foyer de son instrument et acquisition d’une image planétaire,

Réalisation d’une composition et d’un traitement simple

Utilisation d’un calibre pour le dessin astronomique,

Réalisation d’une image du ciel avec un appareil photographique numérique monté en parallèle,

Connaissance des accessoires nécessaires à la poursuite des techniques d’acquisition.

Les compétences préalables nécessaires sont celles acquises sur les stages 1ère et 2ème étoile.

École municipale d'Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Formation en Astro-photographie formation astronomie