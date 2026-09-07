Stage « Fête des morts », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage « Fête des morts » 27 – 29 octobre parc archéologique Asnapio Nord

60€ / 48€ les 3 jours de stage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T09:30:00+01:00 – 2026-10-27T16:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T09:30:00+01:00 – 2026-10-29T16:30:00+01:00

De la Préhistoire au Moyen Age, la symbolique de la mort tient un rôle important. A travers ce stage, les enfants partiront à la découverte des Enfers grecs, du Livre des Morts égyptien, ou des célèbres tombes vikings et de leurs trésors, afin de mieux comprendre ces civilisations disparues.

Un voyage passionnant à travers le monde.

Programmation en cours. Plus de détails à venir.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir les pique-nique des midis.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Halloween approchant, que diriez-vous d’en apprendre un peu plus sur la place de la mort dans l’Histoire? Stage de 3 jours réservé aux plus de 7 ans. stage enfant Asnapio

Parc Asnapio