Stage Formez-vous au tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Stage Formez-vous au tissage à Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-14

Stage Formez-vous au tissage à Beaufort-en-Vallée

Venez tisser un lé de tissu sur un métier à tisser 4 cadres à manettes, laissez aller votre créativité et découvrez différents points. .

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 98 03 91 contact@patincouffin-etc.fr

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English :

%AB Weaving Workshop: Learn to Weave %BB %E0 Beaufort-en-Vall%E9e

L’événement Stage Formez-vous au tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert