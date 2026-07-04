STAGE GRAVURE – l’aquatinte Ateliers PAJOL Paris

Informations pratiques

L’aquatinte est un procédé d’eau-forte qui permet de produire des effets comparables au lavis sur une plaque de métal grâce à un grainage à la poudre de résine résistante au mordant, permettant de créer différentes nuances de gris selon le temps de morsure de l’acide sur la plaque.

Ce stage est focalisé sur un travail d’approfondissement et de compréhension des différentes étapes de la technique de l’aquatinte. La superposition par transparence de plusieurs aquatintes successives, avec ses différents temps de morsure chacune, nous permet d’agrandir largement le spectre des valeurs du blanc au noir en passant par toutes les subtilités des gris gravés sur une même plaque.

Cette recherche progressive de noirs profonds et nuancés en lavis caractéristique de la technique de l’aquatinte, nous invite, en restant toujours en gravure, à une pratique gestuelle proche du peintre.

Matériel :

Chaque stagiaire devra apporter une plaque de cuivre de 20 x 30 cm ainsi que deux projets minimum (dessin ou photo) au même format que la plaque.

Il faut tenir compte du fait que cette image sera inversée au moment de l’impression sur papier. Pensez alors à inverser votre projet en miroir.

Enfin, si vous souhaitez garder votre dessin ou photo originale intacte, veillez à faire une copie car vous serez amenés à dessiner dessus afin de transférer votre dessin sur la plaque.

Une approche picturale de l’aquatinte



Prérequis : pratique de la gravure en taille douce et expérience minimale sur les techniques de l’eau-forte et de l’aquatinte.

Du lundi 07 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

payant

Tarif : 460 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers PAJOL 16, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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