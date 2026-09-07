Stage « Grèce antique », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage « Grèce antique » 22 et 23 octobre parc archéologique Asnapio Nord

40€ / 32€ les 2 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T09:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-23T09:30:00+02:00 – 2026-10-23T16:30:00+02:00

Entre mythologie et réalité historique, il s’agira de découvrir l’héritage d’une civilisation qui continue d’influencer notre monde moderne.

Initiation à l’alphabet grec, découverte des divinités olympiennes, apprentissage du théâtre grec et de ses tragédies, et bien d’autres choses à venir encore dans cette programmation.

Sur réservation au 03 20 47 21 99.

Prévoir les pique-nique des midis.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un stage de 2 jours pour appréhender la culture hellénistique. Réservé aux plus de 7 ans. asnapio stage enfants

Parc Asnapio