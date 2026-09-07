Stage « Grèce antique », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
jeudi 22 octobre 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Stage « Grèce antique » 22 et 23 octobre parc archéologique Asnapio Nord
40€ / 32€ les 2 jours
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T09:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T09:30:00+02:00 – 2026-10-23T16:30:00+02:00
Entre mythologie et réalité historique, il s’agira de découvrir l’héritage d’une civilisation qui continue d’influencer notre monde moderne.
Initiation à l’alphabet grec, découverte des divinités olympiennes, apprentissage du théâtre grec et de ses tragédies, et bien d’autres choses à venir encore dans cette programmation.
Sur réservation au 03 20 47 21 99.
Prévoir les pique-nique des midis.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
Un stage de 2 jours pour appréhender la culture hellénistique. Réservé aux plus de 7 ans. asnapio stage enfants
Parc Asnapio
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