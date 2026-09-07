Stage hommage à Jean-Pierre Hoch, Dojo de Vitry-le-François, Vitry-le-François

Informations pratiques

Stage hommage à Jean-Pierre Hoch Samedi 26 septembre, 08h45, 10h00, 14h15, 15h30 Dojo de Vitry-le-François Marne

Pratiquants du CID : Gratuit / Extérieurs : participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T08:45:00+02:00 – 2026-09-26T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00

Un hommage sera rendu à Jean-Pierre Hoch le samedi 26 septembre 2026 au Dojo de Vitry-le-François (Maison des sports).

Ce stage sera animé par Michel Prouvèze 7e Dan CSDGE et 7e Dan Aïkikai.

Tous les détails sont sur l’affiche téléchargeable ici.

Dojo de Vitry-le-François 1 rue Jules Guesde 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est [{« link »: « https://kdrive.infomaniak.com/app/share/1649333/ba615821-a00b-4af0-806c-de445e562d9d »}]

Stage hommage à Jean-Pierre Hoch – Samedi 26 septembre 2026 Aïkido Stage Hommage FFAB