Stage hommage à Jean-Pierre Hoch, Dojo de Vitry-le-François, Vitry-le-François
samedi 26 septembre 2026 · Dojo de Vitry-le-François · Vitry-le-François
Informations pratiques
Stage hommage à Jean-Pierre Hoch Samedi 26 septembre, 08h45, 10h00, 14h15, 15h30 Dojo de Vitry-le-François Marne
Pratiquants du CID : Gratuit / Extérieurs : participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T08:45:00+02:00 – 2026-09-26T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:30:00+02:00
Un hommage sera rendu à Jean-Pierre Hoch le samedi 26 septembre 2026 au Dojo de Vitry-le-François (Maison des sports).
Ce stage sera animé par Michel Prouvèze 7e Dan CSDGE et 7e Dan Aïkikai.
Tous les détails sont sur l’affiche téléchargeable ici.
Dojo de Vitry-le-François 1 rue Jules Guesde 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est [{« link »: « https://kdrive.infomaniak.com/app/share/1649333/ba615821-a00b-4af0-806c-de445e562d9d »}]
Stage hommage à Jean-Pierre Hoch – Samedi 26 septembre 2026 Aïkido Stage Hommage FFAB
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