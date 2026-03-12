Stage karaté adultes printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Sport de combat d’origine japonaise, consistant à toucher l’adversaire, sans établir un corps à corps.

Entre techniques de base, apprentissage, perfectionnement, coordination ou encore travail physique, nous vous attendons pour ce stage !

Encadré par Yves Jamet 7ème DAN, professeur D.E. 2ème degré

Une semaine de stage pour s’initier ou améliorer sa pratique du karaté.

Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euros / heure

+ de 26 ans : tarif soumis au quotient familial(+ 5 euros en cas de première inscription).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T19:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-karate-adultes-printemps +33142034078 info-gb@crl10.net



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