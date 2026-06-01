Stage Médecine chinoise Chi kong Le foie, la vésicule biliaire Centre Arkonect Tarbes

Tarbes

Stage Médecine chinoise Chi kong Le foie, la vésicule biliaire

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose des enseignements à la fois théoriques (sur les plans physique, physiologique, énergétique et symbolique) et pratiques (grâce à l’expérimentation d’exercices corporels énergétiques spécifiques) qui vous feront découvrir les différentes manières d’agir sur la prévention des maladies et l’optimisation de votre capital santé.

Comment se protéger des colères et soigner le foie et la vésicule biliaire grâce à la médecine chinoise, la symbolique des maladies, les exercices proposées en chi kong et autres pratiques corporelles énergétiques que nous pourrons expérimenter ?

Inscription obligatoire maximum 48h avant le stage

Matériel à amener tapis de sol, coussin, eau, de quoi écrire

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Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

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English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers both theoretical (on the physical, physiological, energetic and symbolic levels) and practical (thanks to the experimentation of specific energetic body exercises) teachings that will help you discover the different ways of acting to prevent illness and optimize your health capital.

How can we protect ourselves from anger and heal the liver and gall bladder, thanks to Chinese medicine, the symbolism of illnesses, chi kong exercises and other energetic body practices?

Registration required up to 48 hours before the workshop

Materials to bring: floor mat, cushion, water, writing utensils

L’événement Stage Médecine chinoise Chi kong Le foie, la vésicule biliaire Tarbes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Tarbes|CDT65