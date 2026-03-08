Stage méthode Feldenkrais au Tallud Salle bien-être Le Tallud Le Tallud

Stage méthode Feldenkrais au Tallud

Salle bien-être Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Fluidifier les épaules !

Décompacter le bas du dos !

La Méthode Feldenkrais nous connecte à notre corps d’une manière profonde, en associant mouvement et proprioception. Le praticien guide la personne dans des mouvements doux, confortables, cohérents sur le plan anatomique, favorisant l’écoute des sensations. Les tensions se relâchent, les douleurs se résorbent, le système nerveux s’apaise. La personne retrouve plus d’harmonie dans sa posture et son organisation, et plus d’énergie pour se mettre en action. .

Salle bien-être Le Tallud 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 64 75 leslieuxducorps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage méthode Feldenkrais au Tallud

L’événement Stage méthode Feldenkrais au Tallud Le Tallud a été mis à jour le 2026-03-06 par CC Parthenay Gâtine