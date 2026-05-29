Mers-les-Bains

Stage Multi-glisse ado

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Surf, paddle, kayak.

5 créneaux de 2h du lundi au vendredi De 10 à 17 ans.

Encadrement assuré par un moniteur diplômé.

110€

Surf, paddle, kayak.

5 créneaux de 2h du lundi au vendredi De 10 à 17 ans.

Encadrement assuré par un moniteur diplômé.

110€ .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 17 89 mers.clubnautique@gmail.com

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English :

Surf, paddle, kayak.

5 x 2-hour sessions Monday to Friday Ages 10 to 17.

Supervised by a qualified instructor.

110?

L’événement Stage Multi-glisse ado Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS