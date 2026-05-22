Sète

STAGE MULTI SPORT 9 -14 ANS

Sète Hérault

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13

http://www.avironsetois.fr/activiteacutes-estivales.htmlLes stages multisports de l’Aviron Sétois proposent aux jeunes de 9 à 14 ans des vacances actives et conviviales autour de la découverte sportive. Encadrés par une équipe passionnée, les participants alternent activités nautiques, jeux collectifs et ateliers sportifs dans un cadre exceptionnel entre mer et canaux. Une formule idéale pour se dépenser, développer l’esprit d’équipe et découvrir de nouvelles sensations tout en s’amusant. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 89 50 95 63 manonavironsetois@gmail.com

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L’événement STAGE MULTI SPORT 9 -14 ANS Sète a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE