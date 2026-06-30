Stage musical : Faites du rythme ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Maracas, shakers et autres instruments faits main accompagneront les participants dans une exploration ludique des bases de la musique : pulsation, rythmes, notations musicales simples et jeux d’écoute. À travers des extraits musicaux venus d’horizons variés, les enfants apprendront à reconnaître différents motifs rythmiques et à les reproduire ensemble. Les ateliers alternent fabrication, écoute, expérimentation et pratique collective. Les participants pourront jouer seuls, en duo ou en petit groupe, découvrir le plaisir de créer de la musique ensemble et même apprendre une petite chorégraphie accompagnée de leurs percussions. Porté par l’association Harmonies Itinérantes, ce projet sensibilise également au réemploi des matériaux tout en développant l’écoute, la coordination, la créativité et la confiance en soi. Une aventure musicale joyeuse et accessible pour découvrir que le rythme est partout autour de nous !

Maria Fonzino est musicienne, bassiste et chanteuse. Curieuse de multiples univers musicaux, elle collabore avec des artistes issus de cultures et d’esthétiques variées, du répertoire latino aux musiques actuelles. Formée à la pédagogie musicale auprès du jeune public, elle intervient régulièrement dans des structures culturelles, des crèches et auprès d’enfants aux profils divers. Son approche privilégie la découverte, le plaisir de jouer ensemble et l’accessibilité de la pratique musicale pour tous.

Et si la musique commençait avec quelques graines, un peu de carton et beaucoup d’imagination ? Au cours de ce cycle de quatre ateliers animé par la musicienne Maria Fonzino, les enfants fabriqueront leurs propres instruments de percussion à partir de matériaux simples et de récupération avant de partir à la découverte du rythme sous toutes ses formes.

Du mercredi 21 octobre 2026 au samedi 24 octobre 2026 :

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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