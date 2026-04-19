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Stage pack baby « dessin & danse » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS

Stage pack baby « dessin & danse » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS

Stage pack baby « dessin & danse » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS mardi 28 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Louis Lumière

Adresse : 46 rue Louis Lumière

Ville : 75020 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : <p>24.30€ paiement uniquement sur place </p>

Ce stage propose une immersion créative mêlant deux disciplines artistiques complémentaires : le dessin et la danse. Les participants exploreront différentes formes d’expression à travers des ateliers de création et mouvement corporel.

10h–12h : Atelier dessin et création
12h–13h : Pique-nique au Centre
13h–14h30 : Atelier danse et mouvement

Libère ta créativité à travers un stage mêlant dessin et danse. Passe du papier au mouvement pour explorer ton expression artistique sous toutes ses formes, dans un univers inspirant et rythmé.
Du mardi 28 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
mardi, mercredi
de 10h00 à 14h30
payant

24.30€ paiement uniquement sur place 

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T14:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière  75020 PARIS
+33143612451 louislumiere@ligueparis.org


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