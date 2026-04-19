Ce stage propose une immersion créative mêlant deux disciplines artistiques complémentaires : le dessin et la danse. Les participants exploreront différentes formes d’expression à travers des ateliers de création et mouvement corporel.

10h–12h : Atelier dessin et création

12h–13h : Pique-nique au Centre

13h–14h30 : Atelier danse et mouvement

Libère ta créativité à travers un stage mêlant dessin et danse. Passe du papier au mouvement pour explorer ton expression artistique sous toutes ses formes, dans un univers inspirant et rythmé.

Du mardi 28 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 14h30

payant

24.30€ paiement uniquement sur place

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T14:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T14:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière 75020 PARIS

+33143612451 louislumiere@ligueparis.org



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