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Stage pack junior « cuisine & cascade » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS

Stage pack junior « cuisine & cascade » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS

Stage pack junior « cuisine & cascade » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS mardi 28 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Louis Lumière

Adresse : 46 rue Louis Lumière

Ville : 75020 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : <p>40.50€ paiement uniquement sur place </p>

Ce stage original propose une immersion entre deux univers : la cuisine et les cascades.

Les participants découvriront à la fois les bases de la cuisine à travers des ateliers pratiques (préparation, techniques culinaires, créativité en cuisine) et l’univers des cascades, avec une initiation encadrée aux techniques de mouvement et de sécurité.

10h–12h : Atelier cuisine et dégustation
12h–13h : Pique-nique au Centre
13h–15h : Atelier cascade et expression corporelle

Cuisine, action, sensations ! Ce stage te plonge dans un univers où tu passes des fourneaux aux cascades pour vivre une aventure aussi gourmande que spectaculaire.
Du mardi 28 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 15h00
payant

40.50€ paiement uniquement sur place 

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T15:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T15:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière  75020 PARIS
+33143612451 louislumiere@ligueparis.org


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