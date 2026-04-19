Ce stage original propose une immersion entre deux univers : la cuisine et les cascades.

Les participants découvriront à la fois les bases de la cuisine à travers des ateliers pratiques (préparation, techniques culinaires, créativité en cuisine) et l’univers des cascades, avec une initiation encadrée aux techniques de mouvement et de sécurité.

10h–12h : Atelier cuisine et dégustation

12h–13h : Pique-nique au Centre

13h–15h : Atelier cascade et expression corporelle

Cuisine, action, sensations ! Ce stage te plonge dans un univers où tu passes des fourneaux aux cascades pour vivre une aventure aussi gourmande que spectaculaire.

Du mardi 28 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 15h00

payant

40.50€ paiement uniquement sur place

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T15:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T15:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière 75020 PARIS

+33143612451 louislumiere@ligueparis.org



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