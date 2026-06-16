Stage peaupoil et plumécaille Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement
Stage peaupoil et plumécaille Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement lundi 6 juillet 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Stage peaupoil et plumécaille
Du lundi 6 au mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 12h. Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Des chercheurs du Laboratoire des Petites Bestioles font appel aux enfants pour mener une enquête sur les traces de mystérieuses créatures cachées dans le théâtre !Enfants
À travers différents arts, la marionnette mais aussi le stop motion, la compagnie la Métacarpe invite les enfants à faire attention aux petites créatures du quotidien, qui habitent nos maisons et même le théâtre !
Durant l’atelier, les enfants jouent avec les textures, les formes et les qualités des marionnettes. Peaux, poils, plumes et écailles s’associent, s’hybrident et donnent forme à d’étranges créatures éphémères faites d’argile et de dessins. .
Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Researchers from the Little Creatures Lab are calling on children to help investigate the traces of mysterious creatures hiding in the theater!
L’événement Stage peaupoil et plumécaille Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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