Stage peaupoil et plumécaille Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Stage peaupoil et plumécaille

Du lundi 6 au mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 12h. Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Des chercheurs du Laboratoire des Petites Bestioles font appel aux enfants pour mener une enquête sur les traces de mystérieuses créatures cachées dans le théâtre !Enfants

À travers différents arts, la marionnette mais aussi le stop motion, la compagnie la Métacarpe invite les enfants à faire attention aux petites créatures du quotidien, qui habitent nos maisons et même le théâtre !



Durant l’atelier, les enfants jouent avec les textures, les formes et les qualités des marionnettes. Peaux, poils, plumes et écailles s’associent, s’hybrident et donnent forme à d’étranges créatures éphémères faites d’argile et de dessins. .

Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Researchers from the Little Creatures Lab are calling on children to help investigate the traces of mysterious creatures hiding in the theater!

L’événement Stage peaupoil et plumécaille Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille