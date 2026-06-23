STAGE PEINTURE ET COLLAGE Ateliers BOTZARIS Paris

Ce stage propose une immersion dans les dernières années de Henri Matisse, en lien avec l’exposition présentée au Grand Palais.

Une visite guidée de l’exposition “Matisse 1941 – 1954” est programmée au cours de la semaine, permettant une rencontre directe avec les œuvres et une meilleure compréhension de sa démarche artistique.

Les participants exploreront différentes techniques de peinture, en travaillant notamment les aplats de couleurs, les contrastes et la simplification des formes.

Une attention particulière sera portée à la couleur comme moyen d’expression, ainsi qu’à l’équilibre et au rythme des compositions.

Le stage met également l’accent sur la technique emblématique des gouaches découpées.

Grâce à ce procédé que l’artiste appelait « dessiner avec des ciseaux », les participants expérimenteront la création de formes abstraites et de motifs organiques aux couleurs éclatantes et lumineuses.

Des temps d’observation, d’expérimentation et de création personnelle permettront à chacun de développer son univers plastique, en combinant peinture et collage.

Intervenante : Céleste Bollack

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 380 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1000 € TTC

Dates : Du 06 au 10 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 16h avec une pause déjeuner de 13h à 14h

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org.

Plonger dans l’univers des dernières années de Matisse, découvrir ses techniques innovantes et expérimenter la peinture et le collage à travers une approche sensible et créative.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

payant

Tarif : 380 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers BOTZARIS 36, rue de Crimée 75019 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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