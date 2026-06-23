STAGE PEINTURE SUR TRANCHES DE LIVRES Ateliers BOTZARIS Paris

Les tranches peintes trouvent leur origine au Moyen Âge, où elles étaient ornées de motifs héraldiques, d’armoiries ou de dessins symboliques. Cette pratique s’explique par la manière dont les livres étaient alors rangés, à plat.

À partir du XVIe siècle, les portraits commencent à apparaître, mais c’est surtout au XIXe siècle, notamment en Angleterre, que cette technique connaît un véritable essor.

Ce stage vous propose de découvrir cet art à travers la réalisation d’une ou plusieurs créations personnelles.

La semaine s’organisera de la manière suivante :

recherches et esquisses sur papier afin de définir l’image la plus adaptée à votre ouvrage

expérimentations techniques à l’aquarelle, à l’encre ou à la peinture acrylique, selon les préférences de chacun et chacune

réalisation de la peinture finale : dessin sur calque puis report sur le livre, léger ponçage, travail du fond, mise en volume, application des couleurs et finitions.

L’objectif de ce stage est de créer des images uniques sur des livres, en associant leur thématique à votre univers personnel.

Vous pourrez ainsi personnaliser votre bibliothèque ou offrir des ouvrages enrichis de votre propre touche artistique.

À apporter : un livre (de votre choix et le plus épais possible de préférence).

Intervenant : Jean-Philippe Chabot

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 06 au 10 Juillet 2026

Horaires : de 9h à 16h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscription par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Tous niveaux : débutants et personnes pratiquant le dessin et la peinture.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers BOTZARIS 36, rue de Crimée 75019 Paris

+33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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