Stage photos couleurs automnales en Mâconnais (1 jour) Solutré / Vergisson / Fuissé Solutré-Pouilly
samedi 10 octobre 2026 · Solutré / Vergisson / Fuissé · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Stage photos couleurs automnales en Mâconnais (1 jour)
Solutré / Vergisson / Fuissé – Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 07:30:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24
Workshop photos en Mâconnais au coeur du Pouilly-Fuissé.
le samedi de 7h30 à 18h
Les couleurs d’automne sont fabuleuses dans le mâconnais.
Entre vignes, villages en pierre rouge et forêts, venez vous immerger, à moins d’une heure de Lyon, moins de 2 heures de Paris.
En bonus visite de cave et dégustation au coeur du Pouilly-Fuissé.
Encadrement et workshop par un artisan-photographe, Philippe Dodet.
Spécialiste du reportage photos en France comme à l’étranger, je suis un enfant du pays, qui sillonne tout au long de l’année ce territoire.
Que vous soyez débutant ou amateur expérimenté,
Venez partager avec moi la beauté de mes coins à champignons photographiques .
Un bilan de vos connaissances avant le stage pour adapter le workshop à chacun.
Un support PDF pour les ateliers (technique, composition, lumière).
4 à 5 ateliers sur la journée dont
-Un lever de soleil
-Un coucher de soleil
-Beauté des paysages
-Beauté de villages typiques
Un débriefing en fin de stage.
Une visio d’une heure en individuel dans le mois qui suit si vous le souhaitez.
Une hotline pour les questions photos durant un mois.
Accompagnement tout au long de la journée
Possibilité de vous véhiculer en gare (Mâcon-Loché TGV ou Mâcon centre).
Vous arrivez la veille, nous sommes à votre disposition pour vous véhiculer jusqu’à votre hébergement.
Le programme peut évoluer en fonction de la météo ou de contraintes extérieures.
Possibilité d’annulation ou de report si quota ( 3 personnes ) non atteint.
Non-compris
-Hébergements (nous pouvons vous conseiller sur ce point).
-Repas. .
Solutré / Vergisson / Fuissé – Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 94 21 34
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English : Stage photos couleurs automnales en Mâconnais (1 jour)
L’événement Stage photos couleurs automnales en Mâconnais (1 jour) Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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