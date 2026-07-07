Stage photos Couleurs automnales en Mâconnais (2 jours) Route de la Roche Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Stage photos Couleurs automnales en Mâconnais (2 jours)

Route de la Roche Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24

Weekend workshop photos en Mâconnais au coeur du Pouilly-Fuissé.

Jour 1 de 10h à 22h

Jour 2 de 7h30 à 16h.

Les couleurs d’automne sont fabuleuses dans le mâconnais.

Entre vignes, villages en pierre rouge et forêts, venez vous immerger durant 2 jours, à moins d’une heure de Lyon, moins de 2 heures de Paris.

En bonus visite de cave et dégustation au coeur du Pouilly-Fuissé.

Encadrement et workshop par un artisan-photographe, Philippe Dodet.

Spécialiste du reportage photos en France comme à l’étranger, je suis un enfant du pays, qui sillonne tout au long de l’année ce territoire.

Que vous soyez débutant ou amateur expérimenté,

Venez partager avec moi la beauté de mes coins à champignons photographiques .

Un bilan de vos connaissances avant le stage pour adapter le workshop à chacun.

Un support PDF pour les ateliers (technique, composition, lumière).

7 à 8 ateliers sur deux jours dont

-Un lever de soleil

-Un coucher de soleil

-Travail photos de nuit.

-Beauté des paysages

-Beauté de villages typiques

Un débriefing en fin de stage.

Une visio d’une heure en individuel dans le mois qui suit si vous le souhaitez.

Une hotline pour les questions photos durant un mois.

Accompagnement tout au long du weekend.

Possibilité de vous véhiculer en gare (Mâcon-Loché TGV ou Mâcon centre).

Le programme peut évoluer en fonction de la météo ou de contraintes extérieures.

Possibilité d’annulation ou de report si quota ( 3 personnes ) non atteint.

Non-compris

-Hébergements (nous pouvons vous conseiller sur ce point).

-Repas. .

Route de la Roche Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté phdodet.photos@gmail.com

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English : Stage photos Couleurs automnales en Mâconnais (2 jours)

L’événement Stage photos Couleurs automnales en Mâconnais (2 jours) Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)