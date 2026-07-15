Stage Projet personnel SAG VITRAIL Vernon
lundi 3 août 2026 · SAG VITRAIL · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Stage Projet personnel
SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 18:30:00
fin : 2026-08-24 21:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Réalisez un vitrail Tiffany de 20 × 20 cm, accompagné tout au long de sa conception et de sa fabrication.
Informations pratiques
– Les 4 lundis d’août
– Horaires 18h30 à 21h30
– Durée totale 12 heures
– Tarif 240 € par personne
– 4 participants maximum .
SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 ateliersagvitrail@gmail.com
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English : Stage Projet personnel
L’événement Stage Projet personnel Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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