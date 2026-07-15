Stage Projet personnel SAG VITRAIL Vernon

Informations pratiques

Vernon

Stage Projet personnel

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-03 18:30:00

fin : 2026-08-24 21:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Réalisez un vitrail Tiffany de 20 × 20 cm, accompagné tout au long de sa conception et de sa fabrication.

Informations pratiques

– Les 4 lundis d’août

– Horaires 18h30 à 21h30

– Durée totale 12 heures

– Tarif 240 € par personne

– 4 participants maximum .

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 ateliersagvitrail@gmail.com

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English : Stage Projet personnel

L’événement Stage Projet personnel Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération