Stage Réenchanter le futur, El Capitan, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Stage Réenchanter le futur 25 – 27 septembre El Capitan Orne

En dehors des frais logistiques (salle, matériel, repas, déplacements), les animatrices sont rémunérées en contribution libre et consciente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

El Capitan 45 le Vieux Lavoir, les Tourailles, Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Les Tourailles Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « laure_ricard@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 44 92 77 »}]

2,5 jours pour honorer les émotions auxquelles l’état du monde nous confronte, changer de regard et initier une autre façon d’appréhender le futur. Plus d’infos sur elcapitan.fr