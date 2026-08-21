Stage Réenchanter le futur, El Capitan, Athis-Val-de-Rouvre
vendredi 25 septembre 2026 · El Capitan · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
Stage Réenchanter le futur 25 – 27 septembre El Capitan Orne
En dehors des frais logistiques (salle, matériel, repas, déplacements), les animatrices sont rémunérées en contribution libre et consciente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00
El Capitan 45 le Vieux Lavoir, les Tourailles, Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Les Tourailles Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « laure_ricard@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 44 92 77 »}]
2,5 jours pour honorer les émotions auxquelles l’état du monde nous confronte, changer de regard et initier une autre façon d’appréhender le futur. Plus d’infos sur elcapitan.fr
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