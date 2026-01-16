Stage théâtre Centre des Marais Vern-sur-Seiche 21 mars et 4 avril Ille-et-Vilaine

95€ les 2 journées (réduction carte Sortir !)

Explorer le comique théâtre !

Faire rire au théâtre, c’est tout un art ! Sous des abords faciles, le registre comique exige en réalité une très grande rigueur de jeu.

[Découvrez le programme du stage](https://centredesmarais.asso.fr/wp-content/uploads/2025/12/stage-theatre-2026.pdf)

Samedis 21 mars et 04 avril 2026

10h-17h (1h de pause déjeuner)

️ Tarifs : 95€ les deux jours – réduction carte [Sortir !](https://www.sortir-rennesmetropole.fr/)

Studio – Espace Bel Air

Adulte (à partir de 16 ans avec autorisation parentale)

Professeure : Clara Cucchi – Directrice artistique et metteure en scène de la Cie « La chaussée des géants ».

Renseignements et inscription à l’accueil du Centre des Marais : 02.99.62.83.27 ou par mail [accueil@centredesmarais.asso.fr](accueil@centredesmarais.asso.fr)

