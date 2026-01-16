Stage théâtre Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Stage théâtre Centre des Marais Vern-sur-Seiche 21 mars et 4 avril Ille-et-Vilaine
95€ les 2 journées (réduction carte Sortir !)
Explorer le comique théâtre !
Faire rire au théâtre, c’est tout un art ! Sous des abords faciles, le registre comique exige en réalité une très grande rigueur de jeu.
[Découvrez le programme du stage](https://centredesmarais.asso.fr/wp-content/uploads/2025/12/stage-theatre-2026.pdf)
Samedis 21 mars et 04 avril 2026
10h-17h (1h de pause déjeuner)
️ Tarifs : 95€ les deux jours – réduction carte [Sortir !](https://www.sortir-rennesmetropole.fr/)
Studio – Espace Bel Air
Adulte (à partir de 16 ans avec autorisation parentale)
Professeure : Clara Cucchi – Directrice artistique et metteure en scène de la Cie « La chaussée des géants ».
Renseignements et inscription à l’accueil du Centre des Marais : 02.99.62.83.27 ou par mail [accueil@centredesmarais.asso.fr](accueil@centredesmarais.asso.fr)
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
