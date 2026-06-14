Stage vacances ados 12-15 ans — Entre image et matière avec Ana Tamayo Maison Européenne de la Photographie Paris

En 2025, Valentine Dubard co-dirige avec Tomoko Kawamura un Abécédaire du papier, qui dévoile les secrets de ce matériau millénaire mais encore très prisé aujourd’hui : à l’ère du numérique, il fascine toujours. De nombreux·ses photographes et éditeur·ices de livres photo jouent d’ailleurs sur la qualité et la texture des papiers pour donner corps à leurs ouvrages.

Elle partagera avec nous ses connaissances techniques, historiques et pratiques sur ce support qu’utilise nombre d’artistes. Quels savoir-faire entrent en jeu dans la fabrication d’un papier fait main, quelles sciences se cachent dans les fibres du papier ?

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un·e acteur·ice de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre. Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.

Découvrez son ouvrage Abécédaire du papier, un dictionnaire du savoir-faire. Pyramyd : 2025, 25 euros, 160 pages

Le stage avec l’artiste plasticienne Ana Tamayo propose aux adolescent·es de 12 à 15 ans d’explorer ce que peut devenir une image photographique lorsqu’elle quitte l’écran pour prendre corps dans la matière.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h30

payant

114 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T14:30:00+02:00_2026-06-29T17:30:00+02:00;2026-06-30T14:30:00+02:00_2026-06-30T17:30:00+02:00;2026-07-01T14:30:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00;2026-07-02T14:30:00+02:00_2026-07-02T17:30:00+02:00;2026-07-03T14:30:00+02:00_2026-07-03T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-ados-12-15-ans-entre-image-et-matiere-avec-ana-tamayo/



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