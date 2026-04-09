Stage vacances ados 12-15 ans — Visages en partage avec Jean-François Joly Maison Européenne de la Photographie Paris

En résonance avec l’exposition Dana Lixenberg – American Images, et avec celle de la Petite Galerie Faire groupe au sein de laquelle est présentée une œuvre de Jean-François Joly issue des collections de la MEP, le stage invite les adolescent·es à réaliser le portrait d’artistes en résidence à la Cité internationale des arts.

Au fil des séances du stage, les adolescent·es expérimenteront différentes approches du portrait : cadrage serré ou environnemental, photographie posée ou saisie dans l’instant, attention aux gestes, aux regards, aux traces du travail artistique. Il s’agira de faire des choix esthétiques tout en cherchant à exprimer la singularité de la rencontre.

À travers des échanges, des temps de préparation à la rencontre et des exercices pratiques, les participant·es découvriront les différentes étapes de conception d’un projet photographique : prise de contact, dialogue, prise de vue, sélection et édition des images.

À cette occasion, Jean-François Joly présentera également certains de ses projets, partageant son expérience du portrait et de la photographie comme espace de dialogue.

Ce stage propose une expérience humaine et créative forte : découvrir des parcours singuliers, affirmer son regard, et apprendre à raconter une histoire à travers des visages.

Le stage avec le photographe Jean-François Joly propose aux adolescent·es de 12 à 15 ans d’aller à la rencontre d’artistes par le biais de la photographie.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 17h30

payant

114 euros.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:30:00+02:00_2026-04-20T17:30:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T17:30:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-ados-12-15-ans-visages-en-partage-avec-jean-francois-joly/ +33144787500 info@mep-fr.org



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