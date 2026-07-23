Stage vacances d’automne – Crochet Adultes Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
lundi 26 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris
Informations pratiques
Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueillent pour un stage de crocher ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire au crochet pendant les vacances d’automne !
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de crochet pendant les vacances d’automne !
Du lundi 26 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h00 à 20h00
payant
27,8 euros pour toute la
durée du stage et pour les moins de 26 ans.
Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient
familial.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-26T19:00:00+01:00
fin : 2026-10-30T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-26T18:00:00+02:00_2026-10-26T20:00:00+02:00;2026-10-27T18:00:00+02:00_2026-10-27T20:00:00+02:00;2026-10-28T18:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-10-29T18:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-10-30T18:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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