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Stage vacances d’automne – Crochet Adultes Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

lundi 26 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris

Stage vacances d’automne – Crochet Adultes Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Wangari Maathai
Adresse
13-15 rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>27,8 euros pour toute la durée du stage et pour les moins de 26 ans.</p><p>Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient familial.</p><p>Réservations directement à l'accueil du centre Wangari.</p>

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueillent pour un stage de crocher ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire au crochet pendant les vacances d’automne !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de crochet pendant les vacances d’automne !
Du lundi 26 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 18h00 à 20h00
payant

27,8 euros pour toute la
durée du stage et pour les moins de 26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient
familial.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-26T19:00:00+01:00
fin : 2026-10-30T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-26T18:00:00+02:00_2026-10-26T20:00:00+02:00;2026-10-27T18:00:00+02:00_2026-10-27T20:00:00+02:00;2026-10-28T18:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-10-29T18:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-10-30T18:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud  75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/


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