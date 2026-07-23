Stage Vacances d’automne – Initiation à la sculpture 6-10 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages d’initiation à la sculpture ! Initiez vos enfants à la pratique de la sculpture pendant les vacances d’automne.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages d’initiation à la sculpture pour enfants pendant les vacances d’automne !

Du lundi 19 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

payant

20,85 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-19T14:00:00+02:00_2026-10-19T15:30:00+02:00;2026-10-20T14:00:00+02:00_2026-10-20T15:30:00+02:00;2026-10-21T14:00:00+02:00_2026-10-21T15:30:00+02:00;2026-10-22T14:00:00+02:00_2026-10-22T15:30:00+02:00;2026-10-23T14:00:00+02:00_2026-10-23T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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