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Stage vacances d’automne – Tissu aérien adultes Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

lundi 19 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris

Stage vacances d’automne – Tissu aérien adultes Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Wangari Maathai
Adresse
13-15 rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>22,24 euros pour toute la durée du stage et pour les moins de 26 ans.</p><p>Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient familial.</p><p>Réservations directement à l'accueil du centre Wangari.</p>

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de cirque aérien ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire au tissu aérien pendant les vacances d’automne !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de tissu aérien pendant les vacances d’automne !
Du lundi 19 octobre 2026 au jeudi 22 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 18h00 à 20h00
payant

22,24 euros pour toute la
durée du stage et pour les moins de 26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient
familial.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-22T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-19T18:00:00+02:00_2026-10-19T20:00:00+02:00;2026-10-20T18:00:00+02:00_2026-10-20T20:00:00+02:00;2026-10-21T18:00:00+02:00_2026-10-21T20:00:00+02:00;2026-10-22T18:00:00+02:00_2026-10-22T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud  75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/


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