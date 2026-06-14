Adapté au jeune public entre 6 et 12 ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : « j’observe », « je ressens », « je découvre ».

Dans nos villes, nous sommes bien trop coupé·es du monde du vivant. Pourtant, la nature est présente partout, dans les parcs, les jardins, les friches ou les égouts. Afin de sensibiliser à la beauté et au rôle de cet écosystème fragile, ce stage propose de relier l’univers des écrans et celui du vivant pour permettre aux enfants de prendre conscience de leur rapport à la biodiversité, de se questionner et s’émerveiller.

Les enfants glaneront feuilles, branches et fleurs et utiliseront des encres végétales comme base de leurs créations visuelles qu’ils et elles animeront en image par image. Ils et elles réaliseront également les bruitages et les voix-off des vidéos.

À cette occasion, Laure Chapalain présentera également certains de ses projets, partageant son expérience du vivant comme espace d’expérimentation.

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Laure Chapalain

Après avoir obtenu un diplôme en direction artistique à Penninghen en 2004, Laure Chapalain s’est investie rapidement dans l’enseignement et bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans au sein de l’école d’animation Gobelins Paris. À la suite de formations en horticulture à l’école Du Breuil, de la Ville de Paris, et en agriculture urbaine, elle a développé une pédagogie inventive et bienveillante autour du vivant. Elle crée aujourd’hui des vidéos en stop motion pour raconter la biodiversité au moyen des techniques du cinéma d’animation et des ressources végétales et est la fondatrice de l’association Camera botanica qui propose d’utiliser les processus qu’elle a développés.

Le stage avec l’artiste Laure Chapalain, fondatrice de l’association Camera botanica, invite les enfants de 6 à 11 ans à fabriquer un film d’animation en stop motion en utilisant des ressources végétales.

Du lundi 06 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :

mercredi

de 13h00 à 16h00

lundi, mardi

de 10h00 à 16h00

payant

114 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-08T13:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-enfants-6-11-ans-semerveiller-face-au-vivant-stop-motion-avec-laure-chapalain/



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